جنوب إفريقيا تشيد بـ«انتصار حاسم» أمام محكمة العدل الدولية بشأن غزة

أشادت جنوب إفريقيا الجمعة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا إن "اليوم يمثّل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

ولم تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ولكنها ألزمت تل أبيب باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء أن المحكمة قضت بأن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لديها لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، على النحو المنصوص عليه في المادة رقم 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، إضافة إلى اتخاذ خطوات لمنع، ومعاقبة، التحريض على ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لتقديم مساعدات "تشتد الحاجة إليها لمواجهة ظروف الحياة الصعبة في غزة".





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