لقد فعلوا ذلك طمعاً بالشهرة..وكيل محمد صلاح يفتح النار على منتقديه

(MENAFN
- Al-Bayan)
شن وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح، رامي عباس، هجوما على بعض "المؤثرين" الذين انتقدوا صلاح بسبب مغادرته معسكر منتخب مصر والتوجه إلى إنجلترا لتلقي العلاج.
وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر الثانية أمام غانا، وتبين لاحقا أن أفضل فرصة ممكنة لمشاركته مجددا في البطولة، ستكون عبر تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وشكك العديد من المتابعين في ولاء صلاح لمنتخب مصر.
وكتب عباس على صفحته عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يجثون على ركبهم عندما يرون محمد شخصيا ويتوسلونه لالتقاط صورة سيلفي معه ولحصد متابعين، حاولوا استغلال الإصابة المؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه وطنه. لقد فعلوا ذلك طمعا بالشهرة والإعجابات على منصات التواصل والمشاهدات".
وأردف عباس قائلا: "أود أن أشكر أولئك الذين قاموا بالأمر النبيل ونوهوا إلى مدى سخافة ورخص وجهة النظر تلك، لقد أخذت الأسماء، في الحالتين وفقاً لروسيا اليوم".
وختم وكيل أعمال صلاح قائلا: "الأهم من كل ذلك، بالنسبة للغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي لكم هي ألا تقلقوا لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في صنعها، كبيرة جدا على أن تتأثر بوسائل التواصل. لن يُغير ذلك أي مؤثر".
ونشر صلاح تغريدة قبل ساعات أكد فيها أنه سيقوم بما في وسعه للعودة بأسرع وقت ممكن وطلب من منتقديه "المحاولة أكثر" مؤكدا حبه لمصر وشعبها.
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