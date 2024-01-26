لقد فعلوا ذلك طمعاً بالشهرة..وكيل محمد صلاح يفتح النار على منتقديه



شن وكيل أعمال اللاعب المصري محمد صلاح، رامي عباس، هجوما على بعض "المؤثرين" الذين انتقدوا صلاح بسبب مغادرته معسكر منتخب مصر والتوجه إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر الثانية أمام غانا، وتبين لاحقا أن أفضل فرصة ممكنة لمشاركته مجددا في البطولة، ستكون عبر تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشكك العديد من المتابعين في ولاء صلاح لمنتخب مصر.

وكتب عباس على صفحته عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يجثون على ركبهم عندما يرون محمد شخصيا ويتوسلونه لالتقاط صورة سيلفي معه ولحصد متابعين، حاولوا استغلال الإصابة المؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه وطنه. لقد فعلوا ذلك طمعا بالشهرة والإعجابات على منصات التواصل والمشاهدات".

وأردف عباس قائلا: "أود أن أشكر أولئك الذين قاموا بالأمر النبيل ونوهوا إلى مدى سخافة ورخص وجهة النظر تلك، لقد أخذت الأسماء، في الحالتين وفقاً لروسيا اليوم".

وختم وكيل أعمال صلاح قائلا: "الأهم من كل ذلك، بالنسبة للغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي لكم هي ألا تقلقوا لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في صنعها، كبيرة جدا على أن تتأثر بوسائل التواصل. لن يُغير ذلك أي مؤثر".

ونشر صلاح تغريدة قبل ساعات أكد فيها أنه سيقوم بما في وسعه للعودة بأسرع وقت ممكن وطلب من منتقديه "المحاولة أكثر" مؤكدا حبه لمصر وشعبها.

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