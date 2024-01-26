غداً.. فرصة سقوط أمطار في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً، وتتخلله بعض السحب الركامية على الجزر، وبعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29، والمد الثاني عند الساعة 04:06، والجزر الأول عند الساعة 21:00، والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:08، والمد الثاني عند الساعة 23:39، والجزر الأول عند الساعة 16:55، والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 75 20

دبي 29 20 70 15

الشارقة 28 17 75 20

عجمان 29 20 80 25

أم القيوين 28 16 85 30

رأس الخيمة 27 18 75 25

الفجيرة 27 19 70 35

العـين 28 17 55 15

ليوا 28 15 70 20

الرويس 27 17 75 25

السلع 28 15 75 20

دلـمـا 27 17 80 35

طنب الكبرى 25 19 75 40

طنب الصغرى 25 19 75 40

أبو موسى 25 19 75 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز