نتانياهو: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".
وقال إن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.
وأضاف في بيان باللغة الإنجليزية "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".
وتابع "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26012024000110011019ID1107773036
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.