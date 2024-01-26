نتانياهو: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".

وقال إن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان باللغة الإنجليزية "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".

وتابع "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".





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