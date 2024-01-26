الأبيض الإماراتي يجري تدريبه الختامي غدا استعدادا لمواجهة طاجيكستان

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا السبت تدريبه الختامي على ملعب العقلة 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة منتخب طاجيكستان بثمن نهائي كأس آسيا الأحد المقبل على استاد أحمد بن علي المونديالي.

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 وصيفا للمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على هونج كونج 3-1، والتعادل مع فلسطين 1-1، فيما خسر مباراته الأخيرة أمام إيران 2-1.

وتأهل منتخب طاجيكستان إلى هذا الدور في أول مشاركة له بالبطولة، بعدما نال 4 نقاط وضعته في وصافة المجموعة الأولى، حيث فاز على منتخب لبنان 2-1، وتعادل سلبيا أمام الصين، وخسر أمام قطر 0 / 1.

وأجرى المنتخب الوطني حصة تدريبية اليوم الجمعة بعد راحة للاعبين لمدة 24 ساعة قبل العودة للتدريبات.

وعمل المدرب البرتغالي باولو بينتو على دراسة العديد من الأمور الفنية خلال الفترة الماضية عقب لقاء ايران بالجولة الثالثة، لمعالجة بعض الأخطاء التي تسببت في تراجع المستوى خلال اللقاء، رغم التأهل.

وركز الجهاز الفني على دراسة المنتخب المنافس من خلال مشاهدة تسجيلات حديثة لمباريات طاجيكستان ليتمكن من وضع الخطة الفنية المناسبة التي تساعد المنتخب على تحقيق الهدف المطلوب.

ويعقد غدا السبت المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مدربي الفريقين، في المركز الإعلامي للبطولة بمنطقة مشيرب بالدوحة.

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