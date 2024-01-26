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حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل

1/26/2024 9:11:13 AM
(MENAFN- Amman Net) رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.

وقالت في بيان الجمعة بعد صدور قرار المحكمة بفرض تدابير مؤقتة بشأن حماية الشعب الفلسطيني في غزة: الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وساد غضب الأوساط السياسية الإسرائيلية المختلفة بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوة "إسرائيل" إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رغم أنه لم يشمل وقفا لإطلاق النار.

وزعم وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية "تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل" ويقول إنه "لا يجوز الاستماع لها".

واتهم في تصريحات له "محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية"، زاعما أن قرارها "يثبت أنها لا تسعى إلى العدالة".

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