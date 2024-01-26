جنوب افريقيا: قرار محكمة العدل الدولية نصر حاسم
التاريخ
1/26/2024 9:10:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشادت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، "بالنصر الحاسم" بعد قرار محكمة العدل الدولية.
وقضت محكمة العدل الدولية لصالح طلب جنوب افريقيا بفرض إجراءات طارئة على "إسرائيل" بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
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