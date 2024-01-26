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جنوب افريقيا: قرار محكمة العدل الدولية نصر حاسم

1/26/2024 9:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشادت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، "بالنصر الحاسم" بعد قرار محكمة العدل الدولية.

وقضت محكمة العدل الدولية لصالح طلب جنوب افريقيا بفرض إجراءات طارئة على "إسرائيل" بسبب عملياتها العسكرية في غزة.


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