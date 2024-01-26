العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.



وقالت المحكمة، خلال قراءة الحكم الخاص، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.



كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.



وأكدت المحكمة أنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.



وقالت المحكمة خلال قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إنها ترى وفق بنود اتفاقية الإبادة الجماعية وجود تطابق بين ما ورد فيها وما يعانيه الفلسطينيون في غزة.

