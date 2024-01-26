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أول تعليق فلسطيني رسمي على قرار محكمة العدل الدولية

1/26/2024 8:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وقال المالكي :" إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".


ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك "إسرائيل" مؤكدا أن هذا تعهد قانوني مُلزم.


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