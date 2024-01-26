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بن غفير يتهم المحكمة الدولية بمعاداة السامية

1/26/2024 8:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية".


ولم تصدر محكمة العدل الدولية أوامر لـ"إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في غزة، ولكنها ألزمت "إسرائيل" باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين ومنع الابادة الجماعية.


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