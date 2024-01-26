بن غفير يتهم المحكمة الدولية بمعاداة السامية
التاريخ
1/26/2024 8:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية".
ولم تصدر محكمة العدل الدولية أوامر لـ"إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في غزة، ولكنها ألزمت "إسرائيل" باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين ومنع الابادة الجماعية.
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