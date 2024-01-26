استشهاد صاحب مقولة (حلل يا دويري) 01/26/2024 - 15:19 عمان ن

تداول ناشطون فلسطينيون منشوراً عبر فيس بوك يتحدث عن استشهاد "مهند رزق محمد جبريل"، المقاتل القسامي، صاحب العبارة الشهيرة حلل يا دويري، من أبناء مخيم البريج.

المنشور جاء على لسان طارق جبريل، الذي أعلن خبر استشهاد أخيه مهند.







وجبريل هو صاحب مقولة "حلل يا دويري" التي انتشرت كالنار في الهشيم، بعدما ظهر صوته في فيديو يقول "حلل يا دويري" أثناء استهداف الكتائب مبنى يتحصن به جنود الاحتلال وسط قطاع غزة.

و"دويري" هو اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري الذي يقدم فقرة التحليل العسكري حول حرب الإبادة الجماعية في غزة في قناة الجزيرة القطرية.

ورد الدويري على الفيديو بقول: حلل يا دويري ... سأحلل".





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