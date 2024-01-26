(MENAFN
- Amman Net)
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استشهاد صاحب مقولة (حلل يا دويري) 01/26/2024 - 15:19 عمان ن
تداول ناشطون فلسطينيون منشوراً عبر فيس بوك يتحدث عن استشهاد "مهند رزق محمد جبريل"، المقاتل القسامي، صاحب العبارة الشهيرة حلل يا دويري، من أبناء مخيم البريج.
المنشور جاء على لسان طارق جبريل، الذي أعلن خبر استشهاد أخيه مهند.
وجبريل هو صاحب مقولة "حلل يا دويري" التي انتشرت كالنار في الهشيم، بعدما ظهر صوته في فيديو يقول "حلل يا دويري" أثناء استهداف الكتائب مبنى يتحصن به جنود الاحتلال وسط قطاع غزة.
و"دويري" هو اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري الذي يقدم فقرة التحليل العسكري حول حرب الإبادة الجماعية في غزة في قناة الجزيرة القطرية.
ورد الدويري على الفيديو بقول: حلل يا دويري ... سأحلل".
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