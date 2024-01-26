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الاحتلال يستدعي الطفلة المحررة نفوذ حماد

1/26/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، الطفلة المحررة نفوذ حماد (16 عاما) من حي الشبخ جراح بالقدس المحتلة للمثول أمام محاكم الاحتلال في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في مدينة نتانيا بأراضي عام 1948.

وأرسلت محكمة الاحتلال استدعاءً للطفلة حماد للمثول أمام المحكمة في قضية قديمة حدثت في بداية اعتقالها.

وكانت إحدى السجانات في سجن "هشارون" قد اعتدت على الأسيرة نفوذ خلال تواجدها بالسجن في الفترة الأولى من الاعتقال، ثم تفاجأت نفوذ بدعوى قضائية مرفوعة ضدها مبنية على أسس واهية وقصة مغايرة للحقيقة. تبع ذلك صفقة تبادل أسرى أفرج خلالها عن الطفلة نفوذ حماد بتاريخ 28/11/2023، ما يعني ضمنياً سقط التهم المنسوبة إليها، لكن قوات الاحتلال أعادت القضية القديمة.

يذكر أن هذا الاختراق الثاني من نوعه بحق الأسيرات المحررات، إذ سبقه استدعاء الأسيرة المحررة فدوى حمادة على قضية سابقة حدثت خلال فترة اعتقالها.

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