الاحتلال يستدعي الطفلة المحررة نفوذ حماد

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، الطفلة المحررة نفوذ حماد (16 عاما) من حي الشبخ جراح بالقدس المحتلة للمثول أمام محاكم الاحتلال في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في مدينة نتانيا بأراضي عام 1948.
وأرسلت محكمة الاحتلال استدعاءً للطفلة حماد للمثول أمام المحكمة في قضية قديمة حدثت في بداية اعتقالها.
وكانت إحدى السجانات في سجن "هشارون" قد اعتدت على الأسيرة نفوذ خلال تواجدها بالسجن في الفترة الأولى من الاعتقال، ثم تفاجأت نفوذ بدعوى قضائية مرفوعة ضدها مبنية على أسس واهية وقصة مغايرة للحقيقة. تبع ذلك صفقة تبادل أسرى أفرج خلالها عن الطفلة نفوذ حماد بتاريخ 28/11/2023، ما يعني ضمنياً سقط التهم المنسوبة إليها، لكن قوات الاحتلال أعادت القضية القديمة.
يذكر أن هذا الاختراق الثاني من نوعه بحق الأسيرات المحررات، إذ سبقه استدعاء الأسيرة المحررة فدوى حمادة على قضية سابقة حدثت خلال فترة اعتقالها.
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