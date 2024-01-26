محكمة الجنايات الدولية من حقنا النظر بشكوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
لاهاي
/PNN/ بدات محكمة الجنايات الدولية جلستها للنظر بالدعوى التي قدمتها جنوب افريقا ضد إسرائيل مؤكدة انها ترفض طلب إسرائيل لرد القضية المرفوعة.
واعلنت محكمة العدل الدولية حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل حيث صوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية وضمان عدم قيام جيشها بافعال الابادة الجماعية الى جانب اتخاذ
إسرائيل إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
كما تنص قرارات محكمة العدل الدولية ان على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
كما صوت ١٦ من قضاة محكمة العدل الدولية
مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.
وتضمنت قرارات محكمة العدل الدولية ان على "إسرائيل" الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
وقالت رئيسة المحكمة ان جنوب افريقيا لديها المكانة القانونية لتقديم طلب محاكمة اسرائيل.
وقتلت القاضية ان محكمة العدل الدولية ترى أن طلب "إسرائيل" حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية ان المحكمة لن نتخذ الآن قرارًا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما سنتخذ قرارًا حول إمكانية حدوث الإبادة.
واكدت محكمة العدل الدولية اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
واشارت محكمة العدل الدولية ان التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.
واكدت محكمة العدل الدولية ان المعلومات تشير إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وأن أكثر من 2 مليون شخص نزحوا جراء الحرب.
وقالت محكمة العدل الدولية ان منظمة الصحة العالمية أشارت في 21 ديسمبر أن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.
كما اشارت رئيسة محكمة العدل الدولية: انها اخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين.
واكدت ان محكمة العدل الدولية أخذت بالاعتبار تصريح وزير الطاقة الإسرائيلي الذي قال فيه“أننا سنقاتل حماس وندمر غزة ولن يحصلوا على قطرة مياه حتى يغادروا”
كما اكدت ان محكمة العدل الدولية ان الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية.
وارتات محكمة العدل الدولية أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا هي معقولة.
واكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ان لها السلطة في فرض التدابير المؤقتة عندما يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائي.
كما شددت: على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الى اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة حيث شددت رئيسة محكمة العدل الدولية ان على "إسرائيل" ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.
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