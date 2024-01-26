محكمة الجنايات الدولية من حقنا النظر بشكوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) لاهاي/PNN/ بدات محكمة الجنايات الدولية جلستها للنظر بالدعوى التي قدمتها جنوب افريقا ضد إسرائيل مؤكدة انها ترفض طلب إسرائيل لرد القضية المرفوعة.

واعلنت محكمة العدل الدولية حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل حيث صوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية وضمان عدم قيام جيشها بافعال الابادة الجماعية الى جانب اتخاذ

إسرائيل إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

كما تنص قرارات محكمة العدل الدولية ان على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

كما صوت ١٦ من قضاة محكمة العدل الدولية

مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وتضمنت قرارات محكمة العدل الدولية ان على "إسرائيل" الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.

وقالت رئيسة المحكمة ان جنوب افريقيا لديها المكانة القانونية لتقديم طلب محاكمة اسرائيل.

وقتلت القاضية ان محكمة العدل الدولية ترى أن طلب "إسرائيل" حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية ان المحكمة لن نتخذ الآن قرارًا حول وقوع الإبادة الجماعية من عدمها وإنما سنتخذ قرارًا حول إمكانية حدوث الإبادة.

واكدت محكمة العدل الدولية اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

واشارت محكمة العدل الدولية ان التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.

واكدت محكمة العدل الدولية ان المعلومات تشير إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وأن أكثر من 2 مليون شخص نزحوا جراء الحرب.

وقالت محكمة العدل الدولية ان منظمة الصحة العالمية أشارت في 21 ديسمبر أن 93% من سكان غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة وسوء التغذية.

كما اشارت رئيسة محكمة العدل الدولية: انها اخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين.

واكدت ان محكمة العدل الدولية أخذت بالاعتبار تصريح وزير الطاقة الإسرائيلي الذي قال فيه“أننا سنقاتل حماس وندمر غزة ولن يحصلوا على قطرة مياه حتى يغادروا”

كما اكدت ان محكمة العدل الدولية ان الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية.

وارتات محكمة العدل الدولية أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا هي معقولة.

واكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ان لها السلطة في فرض التدابير المؤقتة عندما يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائي.

كما شددت: على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الى اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة حيث شددت رئيسة محكمة العدل الدولية ان على "إسرائيل" ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.