الأمم المتحدة تحذر من خطورة استمرار القتل والطقس البارد في غزة

حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن الهجمات المتواصلة على البنية التحتية في غزة والطقس البارد يهدد بجعل القطاع الفلسطيني "غير صالح للعيش على الإطلاق".

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي "أخشى أن يموت المزيد من المدنيين".

وأَضاف "الهجمات المتواصلة على المرافق التي تحظى بحماية خاصة مثل المستشفيات ستؤدي إلى مقتل مدنيين وسيكون لها تأثير هائل على إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والسلامة والأمن".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كما أن هناك تخوفا من وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الركام، فضلا عن تشريد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء.

وشنت إسرائيل حربها على قطاع غزة عقب الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وأبدى سونغاي قلقه أيضا إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة.

وأضاف "إنه أمر متوقع تماما في هذا الوقت من السنة، ويهدد بجعل الوضع غير الصحي أصلا غير صالح لحياة الناس على الإطلاق".

وأكمل "معظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية. وبالكاد يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع حيث يتواصل القصف الإسرائيلي".

واعتبر سونغاي أن انتقال القصف والقتال الدائر في شوارع خان يونس إلى رفح جنوبا سيسفر عن "وضع كارثي" لنحو 1.3 مليون شخص نزحوا إلى البلدة المتاخمة للحدود المصرية في محاولة لتجنب القصف الإسرائيلي.





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