بارالمبية غرب آسيا تنطلق غداً بمشاركة 12 دولة

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق غداً (السبت)، دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة، والتي ينظمها نادي الثقة للمعاقين ، بمشاركة

513 مشاركا من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب، حتى 3 من فبراير الجاري.

رفع العلم والإفتتاح

ويشهد مقر نادي الثقة للمعاقين مراسم رفع علم الدورة

صباح اليوم (السبت )، إعلاناً لانطلاقها ،

الرسمي

كما يقام مساء اليوم السبت حفل الإفتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية

والذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة العليا ليكون مفاجأة للبطولة حيث ينقل الحفل جهود إمارة الشارقة في تقديم أعلى مستوى من تنظيم البطولات الكبرى .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن تواجد 513

مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى

الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية.

سبع رياضات رئيسية

وبينت اللجنة أن الفرق المشاركة ستتنافس في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة

الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف

وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة.

انطلاقة

كما تبدأ أولى منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة صباح اليوم السبت وتستمر حتى 2 فبراير

بينما تقام

منافسات ألعاب القوى في الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير بمضمار نادي الثقة للمعاقين وتقام منافسات الريشة الطائرة أيام 28-29-30 يناير ومنافسات رفعات القوة أيام 1و2 فبراير والكرة الطاولة من 30 يناير إلى 1 فبراير ومنافسات البوتشيا أيام 28و29 يناير وكرةالهدف في الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير وتقام منافساتها بجمعية الإمارات المعاقين بصريا .

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس ، رئيس اللجنة المنظمة العليا : «كلنا ثقة في قدرات كوادرنا الفنية والتنظيمية في الخروج بالدورة

بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة»، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم لتحقيق أرقام جديدة وتأهيلية للمنافسات البارالمبية

وخاصة ونحن على مشارف دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. وأضاف: «النجاحات التي حققتها الإمارة الباسمة في استضافة بطولة الألعاب العالمية والنسخ السابقة لملتقى الشارقة، تلقي على عاتقنا مسؤوليات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات»، مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه البطولات الكبرى

من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا، وترفع من تصنيفهم الدولي، من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

رعاية مميزة

تحظى الدوورة برعاية

مميزة حيث تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام ( شمس ) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي وتضم الشركاء الإستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.





على هامش منافسات بطولة الريشة الطائرة ينظم الإتحاد الدولي للريشة الطائرة بالتعاون بتنظيم ورشة عمل للمدربين واللاعبين والحكام

في رياضة الريشة الطائرة لإستعراض أخر القوانين ومستجدات رياضة الريشة الطائرة .

تبدأ اللجنة المنظمة للبطولة بإجراء فحوصات المنشطات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بداية من منافسات رفعات القوة وألعاب القوى

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تقوم قناة الشارقة الرياضية بتغطية فعاليات البطولة من خلال البث المباشر للمنافسات بداية من مراسم حفل الإفتتاح ومن ثم منافسات البطولة .





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