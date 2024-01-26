ربع نهائي دولية دبي للسلة اليوم

تقام اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية الثالثة والثلاثين لكرة السلة بداية بلقاء منتخب تونس وبيروت بطل العرب في الثالثة والربع عصراً بتوقيت الإمارات، يليها في الخامسة والربع مساءً أهلي طرابلس مع أهلي بنغازي، ثم الرياضي اللبناني، حامل اللقب متصدر المجموعة الأولى، وهومنتمن اللبناني في السابعة والربع مساءً، وأخيراً سترونغ الفلبيني، متصدر المجموعة الثانية، مع سلا المغربي، رابع المجموعة الأولى، في التاسعة والربع.

وقياساً على عروض ونتائج الرياضي وسترونغ وتحقيقهما العلامة الكاملة تبدو حظوظهما أوفر لبلوغ الدور نصف النهائي المقرر غداً السبت على حساب هومنتمن وسلا، اللذين قدما عروضاً متواضعة في الدور التمهيدي واحتلا المركز الرابع في مجموعتيهما بفارق المواجهات المباشرة، بينما تتركز الأضواء على لقاء الفريقين الليبيين بنغازي وطرابلس، وتبقى الخيارات مفتوحة في اللقاء الرابع الذي يجمع بين منتخب تونس وبيروت، الذي ظهر بمستوى متواضع حتى الآن.

وكانت الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي قد أسفرت عن فوز الحكمة اللبناني على أهلي بنغازي 72/77، والوحدة السوري على الهومنتمن 85/92، والرياضي على النصر الإماراتي 82/85، وبيروت على منتخب الإمارات في الوقت الإضافي الأول 92/100 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 89/89.

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