إعلان القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم للكرة الشاطئية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم للكرة الشاطئية خلال عام 2023.ونشر "الفيفا" قائمة تضم أسماء 3 لاعبين هم البرتغالي بي مارتينز، والسويسري نويل أوت، والبرازيلي رودريجو، موضحاً أنه تم اختيار هؤلاء اللاعبين وفقاً لما أعلنته منظمة كرة القدم الشاطئية العالمية (BSWW).

وستُمنح الجائزة في حفل نجوم كرة القدم الشاطئية في دبي يوم 12 فبراير، قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA التي ستقام في دبي.

وسبق لبي مارتينز أن فاز بالجائزة للمرة الأولى في عام 2022، وحصل نويل أوت على المركز الثاني، علماً بأنه حل في المركز الثالث أيضاً في عام 2014، في حين حصل رودريجو على الميدالية البرونزية في عام 2019 خلف جارييلي جوري والفائز جوردان.

وقاد بي مارتينز منتخب بلاده البرتغال للتأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، كما قدّم رودريجو عاماً استثنائياً أيضاً، وذلك بمساهمته بـ6 ألقاب حققتها البرازيل، أما نويل أوت، فعلى الرغم من عدم تأهل سويسرا إلى نهائيات كأس العالم، فإن إيقافه لم يكن أمراً ممكناً في العام الماضي.

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