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وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري

1/26/2024 7:20:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الثنائي هشام وخالد العامري، وفاة شقيقهما العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي المصري.

وكتب هشام العامري وخالد العامري عبر صفحتهما بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصاب آل العامري، بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي أخي الغالي الشريف العامري فاروق العامري وزير الرياضة السابق، ونائب رئيس النادي الأهلي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب".

وتابعا: "صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر، رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتداول منذ يومين خبر وفاة العامري فاروق، قبل أن يخرج أحد شقيقيه ويصرح، قائلاً: "الحالة خطيرة جدًا جدًا، لكن أخي ما زال على قيد الحياة".

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى التي كان يرقد فيها نائب رئيس الأهلي المصري في تصريح لـ «البيان»، أن عضلة القلب لديه
توقفت عدة مرات خلال الساعات الماضية، وسارع الأطباء في إنعاشه، لكن الضغط كان صفراً، قبل أن تتوقف جميع وظائف الجسم، ويتم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي، اليوم الجمعة.

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