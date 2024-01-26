شركة بوكيمون ستحقق في احتمال سرقة لعبة «بال وورلد» لشخصياتها

أعلنت شركة "بوكيمون" أمس الخميس أنها "ستحقق" في احتمال أن يكون استوديو "بوكيت بير"، مُبتكر لعبة "بال وورلد" التي بيعت منها ملايين النسخ، استخدم شخصياتها من دون موافقتها.

و"بال وورلد" التي باتت مُتاحة منذ الجمعة على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر، هي عبارة عن لعبة مغامرات تتضمن شخصية أفاتار تتطور في عالم تسكنه مخلوقات يشبه بعضها شخصيات "بوكيمون".

وثمة شبه كبير بين شخصيتين من "بال وورلد" وشخصية "بيكاتشو" الشهيرة من عالم "بوكيمون".

وقالت شركة "بوكيمون" في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني "سنطلق تحقيقاً ونتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي انتهاكات للملكية الفكرية تتعلق ببوكيمون".

وكانت "بوكيت بير" أعلنت الاربعاء أنّها باعت أكثر من 8 ملايين نسخة من لعبتها في ستة أيام فقط.

وقالت "بوكيمون" "لقد تلقينا شكاوى عدة في شأن لعبة ابتكرها استوديو آخر وطُرحت في يناير"، من دون أن تذكر اسم اللعبة المعنية.

وتابعت "لم نمنح الإذن باستخدام حقوق الملكية الفكرية لبوكيمون في هذه اللعبة".

ولم ترد "بوكيت بير" بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

وكتب المدير العام للشركة تاكورو ميزوبي، الاثنين عبر منصة "اكس"، "لقد استهدفتنا تعليقات تشهيرية ورصدنا تغريدات تنطوي على تهديدات بالقتل".



