ما حقيقة تواصل بوتين مع أمريكا لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

نفى الكرملين اليوم الجمعة تقريرا لوكالة بلومبرغ أفاد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجس نبض" الولايات المتحدة بشأن إمكانية إجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا وربما يفكر في التخلي عن مطلبين رئيسيين يتعلقان بالوضع الأمني لأوكرانيا.

وقال تقرير بلومبرغ إن بوتين "يختبر الأجواء" بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة للدخول في محادثات، وأنه تواصل مع الولايات المتحدة عبر قنوات غير مباشرة.

ونقلت بلومبرغ عن شخصين مقربين من الكرملين أن بوتين "قد يكون مستعدا للنظر في التخلي عن الإصرار على الوضع المحايد لأوكرانيا وحتى التخلي في نهاية المطاف عن معارضة انضمامها لحلف شمال الأطلسي، وهو ما كان التهديد به مبررا رئيسيا لروسيا لبدء الحرب".

وسأل صحفيون المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن القصة، وعلى وجه التحديد ما إذا كانت موسكو مستعدة حقا للتخلي عن مطالبها بشأن الحياد وعضوية حلف شمال الأطلسي.

ورد بيسكوف "لا، هذا تقرير خاطئ. إنه لا يتوافق مع الواقع على الإطلاق".





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