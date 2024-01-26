14.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 14.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 4123 مبايعة بقيمة 8.79 مليارات درهم، منها 312 مبايعة للأراضي بقيمة 2.95 مليار درهم، و2696 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.84 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تليها مبايعة بقيمة 103.74 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 338.03 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 168.94 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 500.12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 467 مبايعة بقيمة 472.36 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 260 مبايعة بقيمة 503.98 ملايين درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 234 مبايعة بقيمة 700.51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.6 مليارات درهم، منها 87 رهن أراضٍ بقيمة 808.88 ملايين درهم، و833 رهن فلل وشقق بقيمة 3.79 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 963.79 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 462 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 195 هبة بقيمة 850.43 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 136.86 مليون درهم، وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم.

تصرفات أمس

وعلى صعيد التصرفات أمس، فقد بلغت 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 619 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 414.89 مليون درهم، و573 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 28.8 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 82.1 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 104.63 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8.23 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29.95 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 28.81 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 241.76 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 116.59 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 109.27 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 159 مليون درهم، منها 10 رهونات أراضٍ بقيمة 12.73 مليون درهم، و71 رهن فلل وشقق بقيمة 146.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 30.07 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.9 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 34.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 22.42 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 8.16 ملايين درهم.

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