تنازل عن قميص مصر.. منصة «إكس» تزيل علامة التوثيق من حساب محمد صلاح

شهدت الساعات القليلة الماضية، إزالة علامة التوثيق من حساب محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر.

ويبلغ عدد المتابعين على حساب محمد صلاح بموقع "إكس" المعروف بـ "تويتر" سابقاً، أكثر من 18 مليون متابع.

وبموجب القوانين الجديدة لمنصة "إكس"، فإن علامة التوثيق تظهر على الحسابات مقابل دفع رسوم شهرية، حتى إذا كان الشخص لديه العلامة بالفعل قبل هذا القرار، إلا إنه يتم الإعفاء من الرسوم إذا كان الحساب يتخطى عدد المليون متابعًا وهو ما يجرى مع النجوم العالمية بشكل عام ومنهم صلاح، إذًا لما اختفت علامة التوثيق من حساب قائد الفراعنة؟

يعود سبب إزالة علامة التوثيق من حساب محمد صلاح الرسمي على منصة "إكس"، لقيامه خلال الساعات الماضية بتغيير صورة حسابه، وهو أمر جديد أيضاً طرأ على المنصة، حيث تقوم بإزالة علامة التوثيق من أي شخص يقوم بتغيير صورته الشخصية أو اسمه، حتى إذا كان يدفع رسوماً شهرياً، وذلك لحين مراجعة الأمر من قبل المختصين بالمنصة، وحال موافقتهم وتأكدهم إن الحساب على سبيل المثال لم يتعرض للاختراق، فتعود العلامة مرة أخرى، وهو الأمر المتوقع أن يحدث مع حساب صلاح خلال الساعات الماضية.

وكان صلاح أزال صورته بقميص منتخب مصر، عندما كان يحتفل مع الجماهير بالصعود إلى كأس العالم 2018، ووضع صورته بقميص ليفربول.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتواجد حالياً في إنجلترا بعدما غادر معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار، جراء تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية وحاجته لخوض فترة علاجية سريعة، على أمل اللحاق بالفراعنة في باقي مشوار البطولة، حال تخطيهم عقبة المباراة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما أنهى الفراعنة الدور الأول من المسابقة بالمركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضربوا موعدًا مع منتخب الكونغو صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، 10:00 مساء بتوقيت مصر، على إستاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

يتم نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة إفريقيا، في الشرق الأوسط.

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