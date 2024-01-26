إدارة بايدن تجمد موافقات تصدير الغاز الطبيعي الأمريكي المسال

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، الموافقة على إصدار تصاريح جديدة لتصدير الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، في الوقت الذي تدرس فيه تأثير هذه الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي.

وقال الرئيس بايدن في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء: "سوف نوجه نظرة صارمة لتأثير صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة الأمريكي، وبيئتنا"، مضيفا أن "هذا الوقف للموافقات الجديدة ينظر إلى أزمة المناخ على حقيقتها، باعتبارها التهديد الوجودي في الوقت الحالي".

وسوف تستند الدراسة التي تقوم بها وزارة الطاقة الأمريكية على التحليلات القائمة الخاصة بمراجعة الوزارة لمقترحات إرسال مزيد من الغاز الطبيعي لدول أوروبية وأسيوية ودول أخرى لا تربطها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ويجري تقييم الصادرات الجديدة حاليا على اساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت تصب في صالح الشعب الأمريكي.

وأفادت بلومبرغ بأن عملية المراجعة لن تؤثر على تصاريح التصدير السابقة، ولن تنال على الفور من وضع الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسوف تجري المراجعة المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.

ولم يذكر مسؤولو الإدارة الأمريكية، الذين كشفوا عن خطة المراجعة للصحفيين، عن موعد زمني محدد لتنفيذها، وأوضحوا أنها سوف تنفذ على وجه سرعة، وسوف تستغرق عدة أشهر.





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