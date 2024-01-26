177 مليون درهم مبيعات «شروق» من العقارات خلال «إيكرس»

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تحقيق مبيعات وحجوزات قدرها 177 مليون درهم في مشروعي «مدينة الشارقة المستدامة» و«أجوان» بخورفكان، خلال مشاركتها في معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024» والذي شهد مبيعات تجاوزت 1.4 مليار درهم، على مدار أيامه الأربعة، في الفترة 17 - 20 يناير، في مركز إكسبو الشارقة.

وبعد عرض المرحلة الرابعة من «مدينة الشارقة المستدامة»، المشروع المشترك بين «شروق» و«دايمند ديفيلوبرز» خلال فعاليات المعرض، تم بيع وحجز 42 وحدة سكنية بقيمة 102.5 مليون درهم، من تلك المرحلة، إلى جانب بيع وحجز 32 وحدة سكنية بقيمة 74.1 مليون درهم من مشروع «أجوان» السكني الفاخر في خورفكان بالمنطقة الشرقية من الشارقة، لتشكل هذه الإنجازات دليلاً على استمرار هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تعزيز الجاذبية الاستثمارية العالمية لإمارة الشارقة من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات الاستثنائية.

وبدأ مشروع «أجوان» بمبنيين سكنيين هما «الساحل» و«الجون»، وعند اكتمال المشروع سيتضمن 6 مبانٍ تشمل 185 شقة سكنية، إلى جانب فندق خمس نجوم تديره مجموعة «ماريوت أتوغراف»، ومسبحين للكبار، ومسبح للأطفال، بالإضافة إلى واجهة مائية.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): إن كل مشروعات الهيئة تستند لأعوام من البحوث وجمع البيانات وتحليلها لرسم خطط التطوير والتوسع، بما يضمن تجسيد مسؤوليتنا الكبيرة تجاه الإمارة التي تحتضن كل مشروعاتنا، ونحرص على أن يدعم كل مشروع ننفذه رؤية الإمارة وطموح مجتمعها وترسيخ رسالتها التي تؤكد على مبادئ الاستثمار المسؤول والاستدامة الشاملة.

وأضاف: تحقق مشروعات «شروق» دائماً التوازن الصحيح بين التطلعات والتكاليف، مع مراعاة احتياجات كوكبنا وحماية بيئتنا، ويسعدنا أن نرى إقبال المشترين في الإمارات لرؤيتنا، وتنامي وعيهم ليس بالعائد على الاستثمار فحسب، وإنما بالعائد على البيئة.





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