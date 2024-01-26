برلماني يعلق على رفض السيسي اتصالات نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تصريحات كثيرة حول محور صلاح الدين الذي تدور حوله أزمة بين مصر وإسرائيل.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد "إياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الأمن المصري، ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا فكرتوا في المساس بالأمن القومي المصري"، مضيفا "تقتلون آلاف الفلسطينيين أمام عالم جبان، لا يريد أن يحرك ساكنا، وأمام أمة كان يتوجب عليها اتحاذ القرار الصحيح للدفاع عن الأمن العربي، لكن من يفرط اليوم سيأخذ العقاب من الصهاينة أنفسهم في حالة عدم وجود وحدة عربية حقيقية".

وأردف "حقا ما فعله الرئيس السيسي برفضه الإجابة على اتصال نتنياهو، بأي وجه تحاول الاتصال به وأنت تمارس إبادة وعربدة ضد أهالي فلسطين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرد الرئيس المصري عليك، نحن غاضبون وسننتقم في يوم من الأيام لما يحدث لأهلنا، طال التاريخ أو قصر سيدفع الصهاينة ثمن ما يرتكبوه بحق الشعب الفلسطيني"، معربا عن أمنيته بأن يكون حكم محكمة العدل الدولية في صالح غزة وأن ينفذ.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري "الآلاف يسقطون من أهالي فلسطين، متى يتحرك الضمير العالمي والعربي أولا، لنقف وندافع عن أهلنا، التاريخ سيسجل ما يحدث في صفحات سوداء ويكون هناك فرز لمن دعم ومن تخلى".

وأضاف: "البيان قال إن مصر تحترم التزاماتها الدولية وقادرة على الدفاع عن مصالحها وحدودها ولن ترهنها في يد مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين وقال إن إسرائيل تسوق هذه الادعاءات لمحاولة خلق شرعية لاحتلال الممر بالمخالفة لكافة الاتفاقيات وقال إن مصر تمتلك جيشا قويا قادر على حماية حدودها".

وتابع: "هذا موقف تاريخي لمصر وموقف يمكن تسميته بأنه موقف وطني يعبر عن الشارع المصري الحقيقة يمكن تسميته أنه موقف وطني يعبر عن الشارع المصري نتنياهو يقول اللي عايز يقولوا وجانتس يقول اللي عايز يقوله ولكن أياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الامن القومي المصري؛ ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا ما فكرتم المساس بالأمن القومي المصري".

وواصل: "أنت تقتل آلاف الفلسطينيين الذين يسقطون شهداء أمام عالم جبان لا يريد أن يحرك ساكنا وأمام أمة كان يتوجب لها اتخاذ القرار الصحيح بالدفاع عن الأمن القومي العربي باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب اللي بيفرط النهاردة بكرة هياخد عقاب من الصهاينة أنفسهم هيستلمونا بلد بلد".

وأكمل: "احنا دلوقت بنركن أي مشكلة القلب حزين على ما يحدث بين اشقائنا في الأردن وسوريا عمليات مخدرات بتتم وأشقائنا في الأردن ضربوا بعض الأوكار في سوريا والخارجية السورية ردت سوريا مستهدفة والأردن مستهدف وعلينا أن نجلس على المائدة".

واختتم: "خيرا ما فعل الرئيس السيسي أنه رفض استقبال اتصال من نتنياهو بأي وجه تريد التواصل مع الرئيس السيسي؟ مصر دائما تسعى للسلام وأن تكون جسر للتواصل ولكن أمام العربدة الإسرائيلية وأمام حرب الإبادة التي تشن ضد أهلنا الفلسطينيين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الرئيس المصري هيرد عليك".