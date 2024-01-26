الاحتلال يقمع المصلين قرب وادي الجوز بالقدس ويعتقل أحدهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين قرب حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، واعتقلت أحدهم.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع، في حي وادي الجوز صوب المصلين الذين منعتهم من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بعد الاعتداء عليه.
كما أصيب عدد من الصحفيين بالاختناق، بالغاز السام المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال أثناء تغطيتهم للحدث.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي، حصار المسجد الأقصى، والبلدة القديمة من القدس، وتمنع المصلين من الوصول إليه.
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