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الاحتلال يقمع المصلين قرب وادي الجوز بالقدس ويعتقل أحدهم

1/26/2024 7:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين قرب حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، واعتقلت أحدهم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع، في حي وادي الجوز صوب المصلين الذين منعتهم من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بعد الاعتداء عليه.

كما أصيب عدد من الصحفيين بالاختناق، بالغاز السام المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال أثناء تغطيتهم للحدث.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي، حصار المسجد الأقصى، والبلدة القديمة من القدس، وتمنع المصلين من الوصول إليه.


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