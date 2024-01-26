مدير منظمة الصحة العالمية: الأوضاع في غزة جحيمية

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN-دعامدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى وقف إطلاق النار و"إيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني" في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

وتدفقت عواطف جيبريسوس وهو يصف الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي استشهد فيه أكثر من 25 ألف شخص.

وكابد جيبريسوس الحرب صغيرا واختبأ أطفاله في مخبأ خلال القصف في الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000.

وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة: "أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيًا".

وأضاف "أعتقد أنكم جميعًا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي"، قبل أن ينهار واصفًا الوضع الحالي بأنه "تعجز أمامه الكلمات".



