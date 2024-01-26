مطعم“7 أكتوبر” في الأردن يثير غضبا واسعا في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN-أشعل افتتاح مطعم في الأردن يحمل اسم“7 أكتوبر” -وهو اليوم الذي أطلقت فيه حركة حماس عملية طوفان الأقصى- موجة من الغضب في إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تدوينة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي:“يجب أن يتوقف التمجيد المشين للسابع من أكتوبر.. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل ولدا الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر”.

وأضاف:“نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علنا وعلى نحو قاطع”.

أما عضو الكنيست يوليا مالينو فقالت في منشور على موقع إكس:“رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضدنا في لاهاي. وتستضيف تركيا كبار مسؤولي حماس وتعتقل ممثلين إسرائيليين يعبرون عن تضامنهم مع إسرائيل. والآن في الأردن افتتحوا مطعمًا اسمه 7 أكتوبر للاحتفال (بالمذبحة) التي نفذها قتلة حماس”.

وتساءلت:“أين فخرنا الوطني؟ لماذا لا تزال لدينا علاقات دبلوماسية مع هذه الدول الداعمة للإرهاب؟”.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل للمطعم الذي افتتح في محافظة الكرك الأردنية، جنوب غرب العاصمة عمان.

ويظهر في الفيديو، شعار المطعم الذي يحمل اسم“7 أكتوبر”، كما يرتدي العاملون فيه زيًّا به نفس التاريخ.

وتحت عنوان“افتتاح مطعم في الأردن تحت اسم 7 أكتوبر”، قال موقع“واينت” الإسرائيلي:“أُطلق على مطعم أردني جديد الاسم العدواني 7 أكتوبر”.

ولفت إلى أن“العلاقات الإسرائيلية الأردنية توترت بشكل متزايد بعد اندلاع الحرب، وتم تعليق الاجتماعات الثنائية”.

أما القناة“12” العبرية فقالت إنه“يتم في الأردن الاحتفال بالمجزرة، إذ أُطلق على أحد المطاعم اسم 7 أكتوبر.. تكريما لحماس”.

وأضافت أن“أحد المطاعم في مدينة الكرك خضع للتجديد وعرض على زبائنه اقتراح اسم جديد، وفي النهاية تم اختيار الاسم الذي يشيد بالهجوم القاتل الذي شنته حماس على إسرائيل”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالاسم، وانتشرت تغريدات تظهر الدعم للمطعم وصاحبه.

وشهد الأردن احتجاجات واسعة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، ووجهت قيادة المملكة انتقادات حادة لإسرائيل، وسحبت سفير عمّان من تل أبيب ورفضت عودة السفير الإسرائيلي إلى المملكة.



