12 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فقط بسبب إجراءات الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-
أدى
12 ألف مصل صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال التي حالت دون وصول المصلين.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن هذا العدد القليل، بسبب الحصار المتواصل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى للاسبوع السادس عشر على التوالي.
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة تزامناً مع توافد المصلين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بالقنابل الغازية والمياه العادمة واعتقلت أحد المصلين بعد الاعتداء عليه.
ومنعت قوات الاحتلال كذلك المصلين من الصلاة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة وكذلك في رأس العامود.
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