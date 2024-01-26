12 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فقط بسبب إجراءات الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى12 ألف مصل صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال التي حالت دون وصول المصلين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن هذا العدد القليل، بسبب الحصار المتواصل الذي تفرضه قوات الاحتلال على المسجد الأقصى للاسبوع السادس عشر على التوالي.

ونشرت قوات الاحتلال حواجزها في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة تزامناً مع توافد المصلين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وقمعت الشبان بالقنابل الغازية والمياه العادمة واعتقلت أحد المصلين بعد الاعتداء عليه.

ومنعت قوات الاحتلال كذلك المصلين من الصلاة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة وكذلك في رأس العامود.







