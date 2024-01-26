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بايدن يبلغ نتنياهو أنه لن يدعم حربا مستمرة لمدة عام في غزة

1/26/2024 7:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أفاد موقع "واللا" العبري، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية الأسبوع الماضي بأنه لن يدعم حربا مستمرة لمدة عام في غزة.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين أمريكيين، أن بايدن طلب من نتنياهو تسريع الانتقال إلى قتال منخفض الشدة ضد "حماس" من شأنه أن يقلل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وحسب التقرير، قال بايدن لنتنياهو إنه لا يفهم ما هي استراتيجية إسرائيل لإنهاء الحرب، وضغط عليه لتقديم إجابة حول "خطة لليوم التالي بعد الحرب".

وردا على التقرير قال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء يقدر دعم الرئيس بايدن وأوضح في حديثه معه أن إسرائيل عازمة على مواصلة الحرب حتى استكمال جميع أهدافها".

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