انفجاران قرب ناقلة نفط شرق باب المندب

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة بحرية بريطانية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم على سفينة قبالة السواحل اليمنية.

وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" إنه أفيد عن حادث على بعد 60 ميلا قبالة ساحل عدن اليمنية.

وقالت إن صاروخين انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.

ونصحت الهيئة السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.



