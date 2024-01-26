انفجاران قرب ناقلة نفط شرق باب المندب

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة بحرية بريطانية، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم على سفينة قبالة السواحل اليمنية.
وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" إنه أفيد عن حادث على بعد 60 ميلا قبالة ساحل عدن اليمنية.
وقالت إن صاروخين انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.
ونصحت الهيئة السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.
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