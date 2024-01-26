فتح تدرج إنهاء حرب الإبادة في غزة على رأس أعمال منظمة الأحزاب الاشتراكية الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تمكنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، من إدراج وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كأولوية في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية المزمع عقده في العاصمة الإسبانية مدريد في ٢٤ فبراير المقبل.
جاء هذا الإدراج تلبية لمطالبة المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح ونائب رئيس الاشتراكية الدولية روحي فتوح، مجلس رئاسة الاشتراكية الدولية الذي اجتمع أمس عبر الفيديو كونفرنس، الذي حضره رئيس الاشتراكية الدولية ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ونواب الرئيس من قيادات الأحزاب الاشتراكية العالمية.
وطالب فتوح، بجعل إنهاء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف حرب الابادة على قطاع غزة أولوية في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية المقبل .
ودعا فتوح الأحزاب الاشتراكية إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. كما دعا المنظمة إلى لعب دور حاسم في إنهاء الاحتلال وإحياء السلام في الشرق الاوسط.
وثمن فتوح موقف سانشيز الشجاع ضد العدوان الإسرائيلي والتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين، كما ثمن دور إسبانيا المهم في الضغط على الاتحاد الاوروبي للمطالبة بوقف إطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين.
وأيد العديد من نواب الرئيس، طلب فتوح، واتفقوا على التوجه لاجتماع المجلس المرتقب بموقف موحد ضد الاحتلال والحرب على غزة، وكذلك على تنظيم عمل المنظمة ولجانها من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
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