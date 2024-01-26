فتح تدرج إنهاء حرب الإبادة في غزة على رأس أعمال منظمة الأحزاب الاشتراكية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تمكنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، من إدراج وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كأولوية في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية المزمع عقده في العاصمة الإسبانية مدريد في ٢٤ فبراير المقبل.

جاء هذا الإدراج تلبية لمطالبة المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح ونائب رئيس الاشتراكية الدولية روحي فتوح، مجلس رئاسة الاشتراكية الدولية الذي اجتمع أمس عبر الفيديو كونفرنس، الذي حضره رئيس الاشتراكية الدولية ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ونواب الرئيس من قيادات الأحزاب الاشتراكية العالمية.

وطالب فتوح، بجعل إنهاء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف حرب الابادة على قطاع غزة أولوية في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية المقبل .

ودعا فتوح الأحزاب الاشتراكية إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. كما دعا المنظمة إلى لعب دور حاسم في إنهاء الاحتلال وإحياء السلام في الشرق الاوسط.

وثمن فتوح موقف سانشيز الشجاع ضد العدوان الإسرائيلي والتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين، كما ثمن دور إسبانيا المهم في الضغط على الاتحاد الاوروبي للمطالبة بوقف إطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين.

وأيد العديد من نواب الرئيس، طلب فتوح، واتفقوا على التوجه لاجتماع المجلس المرتقب بموقف موحد ضد الاحتلال والحرب على غزة، وكذلك على تنظيم عمل المنظمة ولجانها من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.



