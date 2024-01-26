نابلس: مستوطنون يقتحمون نبع مياه والاحتلال يحتجز مواطنا ونجله في قريوت

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، نبع مياه في قرية قريوت جنوب نابلس.
وقال الناشط بشار القريوتي، إن المستوطنين اقتحموا نبع المياه، واستهدفوا المزارع والبيوت البلاستيكية القريبة من المنطقة.
وأكد أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، واحتجزوا المزارع صبري راتب ونجله خلال عملهما في أحد البيوت البلاستيكية، تحت الأمطار وتهديده بعدم العودة إلى هذه المنطقة، في الوقت الذي سمح للمستعمرين اقتحام المنطقة، وتخريب الممتلكات والمشروعات.
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