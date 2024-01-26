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صاحب مطعم (7أكتوبر) يقرر تغيير الاسم

1/26/2024 7:10:08 AM
(MENAFN- Amman Net) قرر صاحب المطعم الذي حمل اسم 7 "اكتوبر" في محافظة الكرك جنوبي الأردن وأثار تفاعلا واسعا
تغيير الاسم لأسباب تتعلق بالترخيص.

وبدأ رواد العالم الافتراضي في العالم العربي بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر".

يذكر أن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر، وقال لبيد في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".

الصحف الإسرائيلية -أيضا- تداولت خبر تسمية المطعم بتاريخ "7 من أكتوبر"، موقع يلا نت الإسرائيلي نشر الخبر وعنونه " مطعم "7 أكتوبر" -في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام"، وقال الخبر أن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب.

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