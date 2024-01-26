صاحب مطعم (7أكتوبر) يقرر تغيير الاسم

(MENAFN
- Amman Net) قرر صاحب المطعم الذي حمل اسم 7 "اكتوبر" في محافظة الكرك جنوبي الأردن وأثار تفاعلا واسعا
تغيير الاسم لأسباب تتعلق بالترخيص.
وبدأ رواد العالم الافتراضي في العالم العربي بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر".
يذكر أن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر، وقال لبيد في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".
الصحف الإسرائيلية -أيضا- تداولت خبر تسمية المطعم بتاريخ "7 من أكتوبر"، موقع يلا نت الإسرائيلي نشر الخبر وعنونه " مطعم "7 أكتوبر" -في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام"، وقال الخبر أن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب.
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