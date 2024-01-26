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مسيرة..أردنيون يطالبون بكسر الحصار عن غزة (شاهد)

1/26/2024 7:10:08 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الحكومة تتوقع إنجاز 94 أولوية من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي 2024، من أصل 514 أولوية للأعوام (2023-2025).
  • مديرية مكافحة التسول تضبط 698 متسولا ومتسولة الشهر الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
  • مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها في ظل تأثر الأردن بحالة عدم الاستقرار الخميس، والمنخفض الجوي الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
  • المنتخب الوطني لكرة القدم يلاقي نظيره البحريني ظهر اليوم الخميس، في ختام منافسات دور المجموعات في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها في الضفة المحتلة، حيث دارت اشتباكات في عدة محاور.
  • الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وفق ما قالت أربعة مصادر رويترز.
  • تكون باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية
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    مسيرة..أردنيون يطالبون بكسر الحصار عن غزة (شاهد) 01/26/2024 - 14:36 عمان نت-محمد ابو الهيجاء

    طالب محتجون أردنيون مصر بفتح معبر رفح وادخال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة دون قيد أو شرط، مشيرين إلى أن تقصير الأنظمة العربية في ادخال المساعدات مشاركة في الإبادة الجماعية.

    كما طالب المشاركون الحكومة الأردنية بمنع دخول أية بضائع إلى الكيان الصهيوني، وتسيير جسر مساعدات جوي إلى قطاع غزة.

    وانطلقت مسيرة شعبية حاشدة، عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير، وسط العاصمة عمّان، تضامنا ونصرة لغزة، في ظل العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال، مدعومة من القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

    وجاءت هذه المسيرة، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، بعنوان“حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية... اكسروا الحصار”، فيما خرجت الجموع رغم الأجواء الماطرة والباردة، دعما لصمود أبناء غزة.

    وحذر المشاركون من مخاطر مشاريع التهجير التي يسعى لها الاحتلال، داعين الدول العربية وخصوصا الأردن إلى التمسك بقرارها برفض إخراج الغزيين من بلدهم ومنازلهم، لما سيكون له من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.

    وشددوا على ضرورة أن تصعد الحكومة الأردنية خطابها بوجه الاحتلال الصهيوني، ورفض أي مشاريع لتصفية القضية على حساب الدول الأردنية.

    ودعوا إلى ضرورة قطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، وعلى رأس ذلك معاهدة وادي عربة، واتفاقيات الغاز والماء مقابل الطاقة.

    ورفض المشاركون في المسيرة، محاولات الاحتلال التأثير على الموقف الأردني سواء كان موقفا شعبيا أو رسميا، محذرين في الوقت ذاته من خطابات التفرقة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال..

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