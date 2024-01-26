مسيرة..أردنيون يطالبون بكسر الحصار عن غزة (شاهد) 01/26/2024 - 14:36 عمان نت-محمد ابو الهيجاء

طالب محتجون أردنيون مصر بفتح معبر رفح وادخال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة دون قيد أو شرط، مشيرين إلى أن تقصير الأنظمة العربية في ادخال المساعدات مشاركة في الإبادة الجماعية.

كما طالب المشاركون الحكومة الأردنية بمنع دخول أية بضائع إلى الكيان الصهيوني، وتسيير جسر مساعدات جوي إلى قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة شعبية حاشدة، عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير، وسط العاصمة عمّان، تضامنا ونصرة لغزة، في ظل العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال، مدعومة من القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه المسيرة، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، بعنوان“حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية... اكسروا الحصار”، فيما خرجت الجموع رغم الأجواء الماطرة والباردة، دعما لصمود أبناء غزة.

وحذر المشاركون من مخاطر مشاريع التهجير التي يسعى لها الاحتلال، داعين الدول العربية وخصوصا الأردن إلى التمسك بقرارها برفض إخراج الغزيين من بلدهم ومنازلهم، لما سيكون له من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.

وشددوا على ضرورة أن تصعد الحكومة الأردنية خطابها بوجه الاحتلال الصهيوني، ورفض أي مشاريع لتصفية القضية على حساب الدول الأردنية.

ودعوا إلى ضرورة قطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، وعلى رأس ذلك معاهدة وادي عربة، واتفاقيات الغاز والماء مقابل الطاقة.

ورفض المشاركون في المسيرة، محاولات الاحتلال التأثير على الموقف الأردني سواء كان موقفا شعبيا أو رسميا، محذرين في الوقت ذاته من خطابات التفرقة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال..

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