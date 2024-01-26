مسيرة..أردنيون يطالبون بكسر الحصار عن غزة (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net)
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مسيرة..أردنيون يطالبون بكسر الحصار عن غزة (شاهد) 01/26/2024 - 14:36 عمان نت-محمد ابو الهيجاء
طالب محتجون أردنيون مصر بفتح معبر رفح وادخال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة دون قيد أو شرط، مشيرين إلى أن تقصير الأنظمة العربية في ادخال المساعدات مشاركة في الإبادة الجماعية.
كما طالب المشاركون الحكومة الأردنية بمنع دخول أية بضائع إلى الكيان الصهيوني، وتسيير جسر مساعدات جوي إلى قطاع غزة.
وانطلقت مسيرة شعبية حاشدة، عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير، وسط العاصمة عمّان، تضامنا ونصرة لغزة، في ظل العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال، مدعومة من القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت هذه المسيرة، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، بعنوان“حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية... اكسروا الحصار”، فيما خرجت الجموع رغم الأجواء الماطرة والباردة، دعما لصمود أبناء غزة.
وحذر المشاركون من مخاطر مشاريع التهجير التي يسعى لها الاحتلال، داعين الدول العربية وخصوصا الأردن إلى التمسك بقرارها برفض إخراج الغزيين من بلدهم ومنازلهم، لما سيكون له من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.
وشددوا على ضرورة أن تصعد الحكومة الأردنية خطابها بوجه الاحتلال الصهيوني، ورفض أي مشاريع لتصفية القضية على حساب الدول الأردنية.
ودعوا إلى ضرورة قطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، وعلى رأس ذلك معاهدة وادي عربة، واتفاقيات الغاز والماء مقابل الطاقة.
ورفض المشاركون في المسيرة، محاولات الاحتلال التأثير على الموقف الأردني سواء كان موقفا شعبيا أو رسميا، محذرين في الوقت ذاته من خطابات التفرقة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال..
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