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نصار عن النشامى: طموحنا كبير لنوصل لأبعد نقطة

1/26/2024 7:10:07 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، إن المنتخب الوطني الأردني قادر للوصول لمراحل متقدمة في كأس آسيا، مطالبة الجماهير الأردنية بالحضور إلى الدوحة لمساندة المنتخب أمام شقيقه العراقي، يوم الإثنين المقبل.
وأضافت نصار، خلال مداخلة لها عبر التلفزيون الأردني من العاصمة القطرية الدوحة، "طموحنا كبير لنوصل لأبعد نقطة في البطولة، والمنتخب يقدر على ذلك، إذ اثبت خلال المباريات الماضية عند الجد تشوفوا الأبطال".
وأكملت: لقد قدم المنتخب أداء رائع أمام ماليزيا وكوريا الجنوبية، واللاعبين بجاهزية عالية. وإن شاء الله بقدموا مباراة جيدة أمام العراق.
ولفتت إلى أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة تقدم أداء قوي لكن "نحن لدينا الإمكانيات للوصول إلى أبعد نقطة".
وأوضحت أن المرحلة الماضية التي سبقت البطولة كانت مرحلة تحضيرية؛ إذ ارتأينا أن نأتي بمدرب جديد للمهمة الآسيوية، وأسلوب لعب جديد في الملعب بالطريقة الهجومية.
وأثنت على أداء نجوم النشامى، حيث أظهروا معدنهم مع بداية كأس آسيا، معربة عن شكرها للجماهير الأردنية التي ساندت النشامى.

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