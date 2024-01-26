نصار عن النشامى: طموحنا كبير لنوصل لأبعد نقطة

(MENAFN
- Amman Net) قالت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، إن المنتخب الوطني الأردني قادر للوصول لمراحل متقدمة في كأس آسيا، مطالبة الجماهير الأردنية بالحضور إلى الدوحة لمساندة المنتخب أمام شقيقه العراقي، يوم الإثنين المقبل.
وأضافت نصار، خلال مداخلة لها عبر التلفزيون الأردني من العاصمة القطرية الدوحة، "طموحنا كبير لنوصل لأبعد نقطة في البطولة، والمنتخب يقدر على ذلك، إذ اثبت خلال المباريات الماضية عند الجد تشوفوا الأبطال".
وأكملت: لقد قدم المنتخب أداء رائع أمام ماليزيا وكوريا الجنوبية، واللاعبين بجاهزية عالية. وإن شاء الله بقدموا مباراة جيدة أمام العراق.
ولفتت إلى أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة تقدم أداء قوي لكن "نحن لدينا الإمكانيات للوصول إلى أبعد نقطة".
وأوضحت أن المرحلة الماضية التي سبقت البطولة كانت مرحلة تحضيرية؛ إذ ارتأينا أن نأتي بمدرب جديد للمهمة الآسيوية، وأسلوب لعب جديد في الملعب بالطريقة الهجومية.
وأثنت على أداء نجوم النشامى، حيث أظهروا معدنهم مع بداية كأس آسيا، معربة عن شكرها للجماهير الأردنية التي ساندت النشامى.
MENAFN26012024000209011053ID1107772570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.