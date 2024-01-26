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هيئة بريطانية: تقرير عن حادث جديد قبالة ساحل عدن

1/26/2024 7:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، إنها تلقت اليوم الجمعة، تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن اليمني.
وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
وخلال الأسابيع الماضية شنت جماعة "الحوثيين" هجمات ضد سفن تجارية جنوبي البحر الأحمر، قالت إنها مرتبطة بإسرائيل وذلك دعما للفلسطينيين في غزة، كما أعلنت لاحقا عن استهداف سفن حربية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا عقب قيام الدولتين بتنفيذ غارات على أهداف للجماعة بغرض تأمين الملاحة الدولية.




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