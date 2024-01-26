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بعد أن ثار الجدل .. صاحب مطعم 7 أكتوبر في الكرك يقرر تغيير اسم مطعمه

1/26/2024 7:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر صاحب مطعم " 7 أكتوبر" في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، تغيير اسم المطعم، وقام بازالة الاسم عن واجهته.
وقال مالك المطعم، إن تغيير الاسم لأسباب تتعلق بالترخيص.
وأثار مطعم 7 اكتوبر جدلاً واسعاً في الوطن العربي، وأثار غضب الاحتلال، حيث علق زعيم المعارضة الاسرائيلي قائلا:"نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه".




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