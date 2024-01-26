بعد أن ثار الجدل .. صاحب مطعم 7 أكتوبر في الكرك يقرر تغيير اسم مطعمه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر صاحب مطعم " 7 أكتوبر" في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، تغيير اسم المطعم، وقام بازالة الاسم عن واجهته.
وقال مالك المطعم، إن تغيير الاسم لأسباب تتعلق بالترخيص.
وأثار مطعم 7 اكتوبر جدلاً واسعاً في الوطن العربي، وأثار غضب الاحتلال، حيث علق زعيم المعارضة الاسرائيلي قائلا:"نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه".
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