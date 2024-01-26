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الغذاء والدواء: ضبط حقن تنحيف غير مسجلة ومهربة من دولة مجاورة

1/26/2024 7:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الدواء، وبالتعاون مع مرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة وكوادر مكافحة التهريب كمية كبيرة من حقن التنحيف غير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة والمهربة من دولة مجاورة.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن قيمة الحقن قدرت بنحو 50 ألف دينار أردني، وتم ضبطها داخل إحدى المركبات في عمان، دون مراعاة ظروف النقل والتخزين المبردة اللازم توافرها لمثل هذا النوع من الحقن ، كما أنها لا تصرف إلا بوصفة طبية.
وأشار مهيدات إلى أن الحقن المذكورة يتم تسويقها وترويجها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ،لافتا إلى أنه تم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة ورصد دوري لإعلانات مثل هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال الصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.
إلى ذلك أضاف مهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للحقن إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية - إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام - وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وتدعو المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة .




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