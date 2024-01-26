مسيرات في عمّان والمحافظات للتنديد بالعدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرات في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، تضامناً ونصرة للأهل في قطاع غزة وتنديداً بالعدوان الوحشي الغاشم الذين يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيته الآلاف من الشهداء.



وندد المشاركون الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني وقواه السياسية بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية لقطاع غزة والسماح بدخول الطواقم الطبية.



ورفع المشاركون شعارات منددة بالحصار المفروض على غزة ودعم المقاومة في تصديها للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبين بكسر الحصار عن قطاع غزة وتدخل المجتمع الدولي، لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة.

وعبر المشاركون بكلماتهم عن رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

واشادوا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعمه لحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته على أرض فلسطين وموقفه الرافض للتهجير لأهل غزة، مثلما ثمنوا جهود جلالة الملك بايصال المساعدات للأهل في غزة وخاصة اقامة المستشفيات الميدانية الأردنية التي تقوم بجهد كبير في معالجة أهل غزة.

