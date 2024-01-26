جيش الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي بغزة

جيش الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي بغزة
التاريخ
1/26/2024 6:10:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
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