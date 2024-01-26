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جيش الاحتلال: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي بغزة

1/26/2024 6:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.


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