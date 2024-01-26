الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبينت الجمعية أن طواقمه تعجز عن الوصول للمصابين.



من جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال فرض حصار على مجمع ناصر الطبي لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت صحة غزة بتواجد 150 من الكوادر الصحية و 350 مريض ومئات الأسر النازحة في مجمع ناصر الطبي، في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.