الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبينت الجمعية أن طواقمه تعجز عن الوصول للمصابين.
من جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال فرض حصار على مجمع ناصر الطبي لليوم الخامس على التوالي.
وأفادت صحة غزة بتواجد 150 من الكوادر الصحية و 350 مريض ومئات الأسر النازحة في مجمع ناصر الطبي، في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات.
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