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المنتخب الوطني يتحضر لمباراة العراق في كأس آسيا

1/26/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة المنتخب العراقي، عند الساعة الثانية والنصف، من مساء يوم الاثنين المقبل، في دور 16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وكان المنتخب الوطني تأهل للدور الثاني من البطولة، بعد أن احتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، وخسارة من البحرين 0-1.
ويعيش المنتخب بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، معنويات عالية استعدادا لمباراة العراق، بحثا عن الفوز والتأهل لدور الثمانية لملاقاة الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وطاجكستان، في الطريق إلى الدور نصف النهائي.
وبدأ المدير الفني بتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا ومعنويا استعدادا للمباراة المقبلة، وسط إصرار على تحقيق الفوز لتحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية.
وبدت صفوف المنتخب الوطني مكتملة، في ظل غياب الإصابات، باستثناء اللاعب نور الدين الروابدة الذي يعاني من كسر في الضلع السادسة، أبعده عن صفوف المنتخب حتى نهاية البطولة.




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