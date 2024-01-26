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الأردنيون يؤدون صلاة الغائب عن شهداء غزة وفلسطين

1/26/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى أردنيون في مختلف المحافظات صلاة الغائب، عقب صلاة الجمعة، على شهداء قطاع غزة وفلسطين، إثر استمرار عدوان الاحتلال لليوم الـ 112.


جاء ذلك، بعدما دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

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