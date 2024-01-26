الأردنيون يؤدون صلاة الغائب عن شهداء غزة وفلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى أردنيون في مختلف المحافظات صلاة الغائب، عقب صلاة الجمعة، على شهداء قطاع غزة وفلسطين، إثر استمرار عدوان الاحتلال لليوم الـ 112.
جاء ذلك، بعدما دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
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