استطلاع: 32% فقط يفضلون نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تصاعد شعبية الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحزبه“الوحدة الوطنية”، حيث خلص إلى اعتقاد 32 بالمئة فقط من الإسرائيليين أن بنيامين نتنياهو الأنسب لرئاسة للحكومة.

وذكرت صحيفة“معاريف” العبرية في نتائج استطلاع نشرته، الجمعة، أن“32 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 52 بالمئة قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب”.

ووصفت الصحيفة الخارطة السياسية الإسرائيلية لهذا الأسبوع، وفق الاستطلاع، بأنها“مشابهة” لما كانت عليه الأسبوع الماضي، حيث أظهر استطلاع مماثل أن“31 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 50 بالمئة فضلوا غانتس”.

وأجرى الاستطلاع معهد“لازار” (خاص) على عينة عشوائية من 513 إسرائيليا، وبلغ هامش الخطأ 4.3 بالمئة.

وكشف الاستطلاع أنه في حالة إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم، سيحصل حزب“الوحدة الوطنية” على 40 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي، مقارنة مع 12 مقعدا يمتلكها حاليا.

أما حزب“الليكود” فسيحصل على 16 مقعدا مقارنة مع 32 يمتلكها حاليا في الكنيست، فيما يحصل حزب“هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة بزعامة يائير لبيد، على 13 مقعدا مقارنة مع 24 مقعدا حاليا من مقاعد الكنيست الـ 120، بحسب الاستطلاع.

وقالت“معاريف” إنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن“الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا”.



