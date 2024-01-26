الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
التاريخ
1/26/2024 6:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق التقارير المالية البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.05% عند 1.2712 دولار، وأمام اليورو بنسبة 0.06 % عند 1.1720يورو.
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