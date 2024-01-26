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الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

1/26/2024 6:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


ووفق التقارير المالية البريطانية، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.05% عند 1.2712 دولار، وأمام اليورو بنسبة 0.06 % عند 1.1720يورو.


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