ملك بريطانيا يدخل المستشفى للعلاج من تضخم البروستاتا

قال قصر بكنغهام اليوم الجمعة إن ملك بريطاني تشارلز سعيد لأن أنباء علاجه من تضخم البروستاتا تعزز الوعي العام بهذه المشكلة الصحية، مؤكدا أن تشارلز دخل المستشفى لتلقي العلاج المقرر.

وقال القصر في بيان "يود جلالة الملك أن يشكر جميع الذين أرسلوا تمنياتهم الطيبة خلال الأسبوع الماضي، ويسعده أن يعلم أن تشخيص حالته له تأثير إيجابي على الوعي بالصحة العامة".

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