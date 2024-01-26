ملك بريطانيا يدخل المستشفى للعلاج من تضخم البروستاتا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال قصر بكنغهام اليوم الجمعة إن ملك بريطاني تشارلز سعيد لأن أنباء علاجه من تضخم البروستاتا تعزز الوعي العام بهذه المشكلة الصحية، مؤكدا أن تشارلز دخل المستشفى لتلقي العلاج المقرر.
وقال القصر في بيان "يود جلالة الملك أن يشكر جميع الذين أرسلوا تمنياتهم الطيبة خلال الأسبوع الماضي، ويسعده أن يعلم أن تشخيص حالته له تأثير إيجابي على الوعي بالصحة العامة".
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