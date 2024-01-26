الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.. آمنة المهيري تقدم أداءً جيداً في الظهور الأول

حلت آمنة المهيري لاعبة منتخبنا الوطني للتزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي"السنوبورد" في المركز الـ 19 بمرحلة التصفيات المؤهلة للأدوار النهائية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب، المقامة حالياً في مدينة جانجوون في كوريا الجنوبية بمشاركة 1900 رياضي ورياضية من 80 دولة من مختلف دول العالم.

وقدمت اللاعبة أداء جيداً في الظهور الأول للدولة بالألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، بعد خوض جولتين بمشاركة 22 لاعبة محققة 6 أمتار كأفضل نتيجة شخصية في إجمالي المحاولات، إذ توجت اللاعبة النمساوية كارير حنا بالميدالية الذهبية، فيما حصدت النيوزيلاندية جورجالي لوسيا فضية المركز الثاني، وفازت التشيكية فولوبيتشوفا فانيسا ببرونزية المركز الثالث، كما حقق أليكس استريدج لاعب منتخبنا الوطني للتزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية المركز الـ38 ضمن منافسات الدورة، إذ شهدت المسابقة مشاركة 63 لاعبا.

وأعرب محمد حسين خادم رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية عن سعادته بمستوى الرياضيين المشاركين وقدرتهم على المنافسة في مثل هذه المناسبات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن“أولمبياد جانجوون” محطة فرعية ومرحلة مهمة في الإعداد واكتساب الخبرات، تمهيداً للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في كورتينا بإيطاليا.

وأشار إلى أن“أولمبياد جانجوون” تأتي ضمن خطط اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية الرامية إلى فتح آفاق أوسع لمشاركة أبناء الإمارات في المحافل العالمية.

وأضاف أن هذه المشاركة ثمرة الاعتراف الذي حصل عليه الاتحاد الإماراتي من الاتحاد الدولي لرياضة التزلج وجهود " سكي دبي" التي ساهمت بشكل كبير في تطوير المستوى الفني للاعبين.

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