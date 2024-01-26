إنجازان جديدان لاتحاد كلباء بالشطرنج والريشة الطائرة





حقق لاعبو نادي اتحاد كلباء إنجازين جديدين في الألعاب الفردية في بطولة الريشة الطائرة وبطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية حيث أحرز النادي 7 ميداليات ملونة في منافسات بطولة الإمارات للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 11،13، 15 سنة، بينما نال لاعب النادي مايد سعيد المزروعي الميدالية الذهبية خلال مشاركته في البطولة التي كانت تحت رعاية اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وبمشاركة أنديه الاتحاد.

ومن أبرز نتائج فريق الريشة الطائرة، فوز كل من محمد سالم المزروعي، وسيف خلفان المزروعي بفضيتين، وكل من عبد العزيز سيف المزروعي وعبدالله سعيد المزروعي تحت فئة 13 سنة وسعيد سيف المزروعي تحت 11 سنة وحمد عمير المزروعي بالبرونزيات وضمن مشاركة النادي في بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية في نسختها الخامسة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج هذا الأسبوع بتاريخ20/21 بفندق نوفوتيل الفجيرة لفئة تحت 13 سنة بمشاركة أكثر من 100 لاعب ومن 11 دولة حل اللاعب أحمد خليفة البدواوي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى الإمارات في البطولة كما حقق للاعب محمد شايان الميدالية البرونزية.



بدوره أشاد مدير إدارة الألعاب الفردية عبدالله علي البلوشي بالنتائج المتحققة بكونها تمهد للانضمام للمنتخبات الوطنية مثمناً دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي برئاسة راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس الإدارة.

داعياً اللاعبين إلى مواصلة التدريب بانتظام للحفاظ على الإنجازات وتطويرها للأفضل.

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