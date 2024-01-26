يورغن كلوب يعلن بشكل رسمي قراره بالرحيل من ليفربول بنهاية هذا الموسم

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول
الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للقدم نهاية الموسم
وكانت
عدة تقارير ألمانية،
تداولت في الفترة الأخيرة، إمكانية رحيل المدرب يورغن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي، وتدريب المنتخب الألماني، في حال إقالة المدرب الحالي هانسي فليك قبل خوض نهائيات بطولة أمم أوروبا التي ستستضيفها ألمانيا عام 2024.
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