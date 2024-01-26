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يورغن كلوب يعلن بشكل رسمي قراره بالرحيل من ليفربول بنهاية هذا الموسم

1/26/2024 6:00:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول
الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للقدم نهاية الموسم

وكانت
عدة تقارير ألمانية،
تداولت في الفترة الأخيرة، إمكانية رحيل المدرب يورغن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي، وتدريب المنتخب الألماني، في حال إقالة المدرب الحالي هانسي فليك قبل خوض نهائيات بطولة أمم أوروبا التي ستستضيفها ألمانيا عام 2024.

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